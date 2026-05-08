習特會在即　陳文鴻：美不會因台與北京衝突

香港珠海學院一帶一路研究所所長陳文鴻（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月11日電（記者 盧哲）中美元首會晤預計本週舉行，台灣問題被認為是“重中之重”。香港珠海學院一帶一路研究所所長陳文鴻在接受中評社記者專訪時表示，特朗普不會因為台灣問題與北京有明顯的衝突。“他覺得台灣不是很重要，美國不會因為台灣打仗。”



陳文鴻，香港珠海學院黃廷方·信和一帶一路研究院院長，1992－2016年為香港理工大學中國商業中心主任，2010年兼任香港理工大學公共政策研究所所長。曾任世界銀行顧問，中國政府的港事顧問，香港特區政府中央政策組特邀顧問。研究領域包括“一帶一路”戰略發展、比較社會經濟發展、世界發展中的歷史與文化等。



中國多次強調“台灣問題是中美關係政治基礎中的基礎”。陳文鴻認為，若會談舉行，在台灣問題上，特朗普的態度或許會“很含糊”，但也不會說支持“台獨”。他不會因為台灣問題與北京有明顯的衝突。“他覺得台灣不是很重要，美國不會因為台灣打仗。”



陳文鴻認為，特朗普對台政策比較複雜，“一方面他覺得不重要，在整個戰略框架裡台灣是可以放棄的，他也說過這樣的話。但另一方面，他又希望在國際上建立一個他好像在維護和平、維護美國利益的形象”。他指出，台灣在美國的遊說集團“不是很強，不足以左右中美貿易政策”。



至於台海衝突的可能性，陳文鴻則認為“不大”，“因為中國大陸不需要急於一時。對台灣來講，他們想維持現狀。加上日本也希望穩定，等慢慢滲透。”陳文鴻指出，“台獨”不要誤以為日本會是後盾，因為日本“衹有態度、立場，但不會有行動”。他特別提到高市早苗的態度“是為選舉，為將來做聲勢，行動是不可能的”。



陳文鴻認為，“每個時期，中美關係都會影響台灣的重要性。”他認為美國正嘗試將台灣“烏克蘭化”。“現在已經出現的情況就是美國派軍隊在台灣，培訓台灣人。美國是在玩滲透，企圖將台灣烏克蘭化。但是未必做得到，台灣與烏克蘭始終有差異。”陳文鴻解釋，“因為烏克蘭有強大的納粹主義者，其政黨和西方國家關係密切，有很多外國代理人。台灣和大陸同根同源，有相同的文化。”