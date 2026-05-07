快評：特朗普訪華前　解放軍劃反“獨”紅線

5月9日下午，國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人蔣斌大校就近期涉軍問題發布消息。（國防部圖片） 中評社快評／5月9日下午，國防部新聞發言人蔣斌就涉軍問題發佈消息。他表示，台灣是中國的一部分，根本不存在所謂“海峽中線”。解放軍位相關區域開展軍事行動，完全正當合理。“台獨”是破壞台海和平的罪魁禍首，我們決不姑息、決不容忍。



各方訊息顯示，美國總統特朗普下周預計將訪問北京，大陸國防部選擇在這個時間點強調，解放軍對“台獨”決不姑息、決不容忍，並重申沒有所謂“海峽中線”，可謂意味深長。



近期，多名專家接受中評社訪問，就中美峰會涉台議題進行研判。對外經濟貿易大學副教授莊吟茜表示，中美峰會涉台焦點將是“約束“台獨”的程度與形式；美國巴克內爾大學政治學與國際關係教授朱志群認為，特朗普在即將到來的中美峰會上講出“反對台灣獨立”的可能性相對稍高；彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤指出，這次特朗普究竟會否說出“反對台灣獨立”，將是美國是否進一步向中方“一中原則”靠攏的觀察指標。



由此可見，即將到來的中美峰會上，雙方如何就管控“台獨”風險做出表述或安排，備受各方高度關注。



正如中國外長王毅在與美國國務卿魯比奧通話時所說，台灣問題是中美關係的最大風險點。魯比奧後來也坦言，在台海地區發生任何破壞穩定的事件，都不符合中美任何一方的利益。解放軍以實際行動劃出紅線，既意在強調“台獨”才是破壞穩定的根本因素，亦是向美方宣示共同反對“台獨”的重要性和迫切性。