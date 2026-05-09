朱志群：特朗普講出“反獨”可能性稍高

朱志群認為，特朗普在穩定美中關係方面做得不錯 受訪者供圖 中評社華盛頓5月9日電（記者 余東暉）美國巴克內爾大學政治學與國際關係教授朱志群認為，特朗普在即將到來的中美峰會上講出“反對台灣獨立”的可能性相對稍高，因為這符合特朗普對於台灣的看法和對於美中關係重要性的認知。特朗普知道“台獨”會引發戰火，“反對台獨”也就杜絕由於“台獨”而引起中美不必要的衝突，這符合美國的國家利益。



台灣方面擔心成為中美峰會桌面上的“菜單”。朱志群在接受中評社記者專訪時指出，這不是空穴來風。有跡象表明，中美雙方一定會談台灣問題，王毅與魯比奧在特朗普訪華前通話已經清楚表明台灣問題是中美關係的核心問題。魯比奧也希望印太地區穩定。特朗普本人對台灣的看法一直比較負面；他跟中國領導人的關係不錯，尊敬中國領導人；他一直講兩國合作可以做很多事情。所以台北一定非常擔心特朗普此次說出對台方不利的話。



朱志群分析，特朗普說台灣問題，基本上有三種可能性：第一種說法是維持現在的政策－－堅持美國的一個中國政策，“不支持台灣獨立”；第二種是說堅持美國的一個中國政策，“反對台灣獨立”；第三種是堅持美國的一個中國政策，希望兩岸和平解決爭端，美國支持和平統一。



朱志群個人判斷，第二種說法的可能性稍高一點。因為特朗普講“反對台獨”，美國國家利益並沒有什麼損失。美國立場本來就是“不支持台獨”，而且特朗普知道“台獨”會引發戰火，“反對台獨”也就杜絕由於“台獨”而引起中美不必要的衝突，這符合美國的國家利益。朱志群認為，特朗普表態支持“和平統一”的可能性不大。如果特朗普在台灣問題上的表態有所前進，對於北京而言就算是小小的成果了。