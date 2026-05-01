壽慧生：中國斡旋美伊 成為局勢穩定器

北京語言大學國別與區域研究院土耳其研究中心主任壽慧生（受訪者供圖） 中評社北京5月11日電（記者 陳思遠）中美元首預計本周在北京會晤，伊朗外長趕在特朗普訪華前與中國溝通。北京語言大學國別與區域研究院土耳其研究中心主任壽慧生接受中評社採訪時表示，中國可能是目前唯一有能力在美伊之間斡旋並施加影響的大國，讓戰火平息，市場穩定，對中國而言既是經濟利益所在，也是大國擔當應有之義。



壽慧生，北京語言大學國別與區域研究院土耳其研究中心主任，國務院發展研究中心民族研究所特聘研究員，盤古智庫和中國與全球化智庫高級研究員。主要研究領域為比較政治經濟學，國際政治經濟學，區域國別學；主要研究方向有全球戰略、中美關係、土耳其與中東研究。



壽慧生指出，伊朗利用低成本非對稱的方式將美國拖入戰爭當中無法抽身，這是美國二戰後從未遇到過的尷尬時刻。特朗普能打的牌基本上已經打完，除非使用更為極端的破壞性方式，但他顯然不願意也不可能承擔這種代價，只能訴諸於外部幫助。但是能提供幫助的國家並不多，中國可能是目前唯一有能力在兩國之間斡旋並施加影響的大國。



談及王毅外長5月6日在北京同伊朗外長阿拉格齊舉行會談，壽慧生表示，伊朗同樣需要中國的幫助以爭取最好的結果，特別是趕在特朗普訪華前與中國溝通，對伊朗的對美談判來說非常關鍵。中國當然也樂觀其成，成為斡旋者，讓戰火平息，市場穩定，對中國而言既是經濟利益所在，也是大國擔當應有之義。



“但對中國在‘止戰促和’方面的角色不應該過多解讀。”壽慧生說，西方會批評中國沒有介入更多以迫使伊朗讓步，同情伊朗的人則認為中國不夠智慧，沒有考慮到唇亡齒寒的後果，這些評論都誤讀了中國。



壽慧生強調，中國的態度從來不是袖手旁觀，而是在保持克制，避免讓複雜局勢變得更難化解。人們很容易把國際關係簡單化，以為大國一旦介入，問題即可迎刃而解。美國已經犯了這個錯誤，導致陷入其中而無法抽身，中國不會這樣魯莽。中國的克制顯示其一貫秉承的“結伴不結盟”的外交基石以及基於聯合國原則進行外交協調的一貫處理方式。



他表示，作為當前最重要的大國，中國的最大責任是保持克制、“不添亂”，成為穩定器而不是助燃器。大國能做到這一點，需要極大的自我克制能力和政治智慧，極為不易。