官宣！中國海軍集齊“航母五件套”

中評社北京5月10日電／5月9日下午，國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人蔣斌大校就近期涉軍問題發布消息。



記者：據報導，隨著多型新式戰機列裝，人民海軍成功配齊隱身艦載戰鬥機、多用途彈射艦載戰鬥機、固定翼艦載預警機、固定翼電子戰機和反潛直升機等“航母五件套”。請問對此有何評論？



蔣斌：感謝大家對中國海軍發展建設的關注。關於媒體所說的“航母五件套”，這是形成航母編隊體系作戰能力的重要一環，也是人民海軍加速轉型建設的重要成果。建設一支強大的人民海軍，寄托著中華民族向海圖強的世代夙願，是實現中華民族偉大復興的重要保障。進入新時代，在黨中央、中央軍委和習主席堅強領導下，人民海軍現代化建設步伐愈發堅實有力，從空中到水下，從近海到遠洋，各型武器平台種類、功能不斷完善，實現跨越式發展、創新性突破，為捍衛國家主權、安全、發展利益提供更強有力的保障。



中國海軍始終秉持海洋命運共同體理念，無論是亞丁灣護航、國際人道主義救援，還是醫院船執行“和諧使命”任務，實踐證明，一支強大的中國海軍始終是世界的和平之錨、合作之橋。我們願與各國海軍一道，同舟共濟、精誠合作，為維護海洋安全和世界和平作出新的更大貢獻。



來源：國防部發布