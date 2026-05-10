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俄舉行紅場閱兵紀念衛國戰爭勝利81周年
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2026-05-10 05:42:28
中評社北京5月10日電／新華社報導，俄羅斯9日在莫斯科紅場舉行閱兵式，紀念衛國戰爭勝利81周年。
俄總統普京出席閱兵式並致辭說，參加特別軍事行動的俄軍正在與“北約支持的侵略勢力”對抗，他們仍在前進。
在閱兵式上，一支由朝鮮軍人組成的方隊走過紅場，接受檢閱。“俄羅斯勇士”和“雨燕”飛行表演隊成員駕駛戰機飛越紅場上空。
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