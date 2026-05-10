印媒：印度國防業產值十年增長174%

中評社北京5月10日電／據印度《商業世界》月刊網站5月5日報導，印度科技部國務部長吉滕德拉·辛格4日表示，過去十年間，印度國防產業產值增長174%，達到1.54萬億盧比(約合162億美元)，防務出口額增長34倍，達到2362.2億盧比。這些變化凸顯印度正轉向培育本土國防工業、發展技術主導型作戰模式。



辛格在普拉亞格拉傑舉辦的2026年北方科技研討會上發表講話時稱，印度國防建設正步入關鍵階段，越來越依賴先進技術、創新研發及私營部門的參與。他指出，實時數據系統、自動化技術及新興技術正日益深刻地重塑現代戰爭，傳統的軍隊實力不再是單一決定因素。



辛格強調，依托持續的政策改革與行業參與，印度已從全球最大的防務裝備進口國之一，轉型為嶄露頭角的防務出口國。在國防出口總額中，私營部門貢獻約1500億盧比，折射出印度國防產業正實現結構性轉型，並致力於構建協同製造和創新驅動增長格局。



辛格還強調了科技在國防領域的重要作用，稱人工智能、量子技術、航天及原子能等已成為印度國防戰備體系的核心支撐。他表示，政策改革進一步促進了業界積極投身防務產業，有效縮短創新研發周期，推動本土技術規模化應用。



來源：參考消息網