伊朗稱美軍打擊伊朗6艘民用船

中評社北京5月10日電／當地時間5月9日，據伊朗方面消息，伊朗倫格港地方官員法瓦德·穆拉德扎德表示，8日晚美軍戰鬥機在阿曼海塞蔔港附近打擊伊朗貨船及漁船，造成6人受傷，6人失蹤。



穆拉德扎德說，6艘船遭襲，船只均歸倫格港縣中部穆阿利姆港居民所有，共載有20人。目前傷者正在阿曼的醫院接受治療。



來源：央視新聞客戶端