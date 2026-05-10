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伊朗稱美軍打擊伊朗6艘民用船
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2026-05-10 05:43:03
中評社北京5月10日電／當地時間5月9日，據伊朗方面消息，伊朗倫格港地方官員法瓦德·穆拉德扎德表示，8日晚美軍戰鬥機在阿曼海塞蔔港附近打擊伊朗貨船及漁船，造成6人受傷，6人失蹤。
穆拉德扎德說，6艘船遭襲，船只均歸倫格港縣中部穆阿利姆港居民所有，共載有20人。目前傷者正在阿曼的醫院接受治療。
來源：央視新聞客戶端
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