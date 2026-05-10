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英國將派遣艦艇參加霍爾木茲海峽護航行動
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2026-05-10 05:45:59
“龍”號驅逐艦。資料圖
中評社北京5月10日電／據英國媒體9日報導，英國“龍”號驅逐艦將再次被部署至中東，以備參加霍爾木茲海峽護航行動。
來源：新華社
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