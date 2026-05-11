美海軍謀求盟友助力造艦

建造中的阿利·伯克級（左）和朱姆沃爾特級驅逐艦。 中評社北京5月11日電／4月下旬以來，圍繞美國海軍造艦能力的討論再度升溫。美國海軍高層在“海空天”年度會議上表示，當前造艦計劃面臨明顯瓶頸，正研究通過引入盟友資源參與艦艇建造，以緩解產能與進度壓力。與此同時，白宮公布的2027財年國防預算提案顯示，美國海軍考慮額外投入18.5億美元，用於評估引進國外艦艇設計、擴大產業協作。這一動向被外界解讀為美國在傳統造艦體系受限背景下的現實調整。



近年來，美國造船業面臨多重結構性壓力。基礎設施老化、熟練勞動力短缺、供應鏈韌性下降及建造成本持續攀升，均在不同程度上制約艦艇建造進度。在此背景下，美國政府一方面持續向本土船廠施壓，要求提升效率；另一方面開始探索“外部補位”路徑。所謂引入盟友造艦能力，本質上是通過分工協作，將部分設計、模塊生產乃至整艦建造環節外包至具備成熟工業體系的國家，從而縮短建造周期並控制成本。



類似思路在極地裝備領域已有先例。美國曾與加拿大、芬蘭推進破冰船聯合建造，嘗試通過國際合作彌補本土產能不足。此類模式可為軍艦建造合作提供政策與實踐參考。



在潛在合作對象中，日本和韓國被認為條件較為成熟。韓國造船業在大型水面艦艇建造方面具備一定優勢，其驅逐艦項目建造周期較短、成本控制能力較強；日本在精密製造、系統集成及維護保障方面具備穩定能力。近年來，美國海軍已多次與兩國企業開展艦艇維修合作，並就擴大合作範圍進行探討。



美國海軍認為，引入日韓造艦能力至少具備三個方面意義。其一，可直接提升艦艇交付效率，緩解“排隊建造”問題；其二，有助於將部分維護與保障任務前移至亞太地區，縮短部署周期；其三，通過引進先進建造工藝與數字化技術，推動本土造船體系升級。



在具體合作方向上，驅逐艦被認為是優先領域。此類艦艇承擔防空反導、編隊護航等重要任務，是美國海軍水面作戰體系的關鍵節點。目前，美國海軍主力阿利·伯克級驅逐艦雖仍持續建造，但項目面臨成本超支與進度拖延壓力，單一型號長期擴張的風險逐漸顯現。相比之下，韓國世宗大王級等驅逐艦在綜合作戰能力與建造效率之間取得一定平衡。雖然美韓兩國艦艇的技術體系存在差異，但在模塊化建造、系統集成等方面具備一定互補空間。未來不排除美國通過技術合作、許可生產等方式，引入韓國部分成熟經驗，以優化自身建造模式。

