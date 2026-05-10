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倫敦世乒賽 國家男女子隊晉級決賽對手日本
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2026-05-10 08:40:57
孫穎莎率領女子隊晉級女團決賽。（央視微博）
中評社香港5月10日電／在倫敦舉行的世界乒乓球團體錦標賽，國家男女子隊都晉級決賽，
香港電台報導，男子隊方面，王楚欽、林詩棟和梁靖崑以3:1擊敗法國隊晉級。 由孫穎莎、王曼昱和蒯曼組成的女子隊，3:0橫掃羅馬尼亞。
中國隊的決賽對手都是日本隊。
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