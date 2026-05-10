英國地方選舉工黨遭重挫　改革黨強勢崛起

5月7日，在英國首都倫敦，英國首相斯塔默（左）與妻子抵達一家投票站，準備投票。（新華社） 中評社香港5月10日電／英國地方選舉9日結束計票，結果顯示，執政黨工黨遭遇嚴重挫敗，丟掉大量地方議會議席，反對黨保守黨亦損失慘重，極右翼政黨英國改革黨則表現強勁。



本次地方選舉投票於7日舉行，涉及英格蘭地區136個地方議會約5000個議席，以及蘇格蘭議會和威爾士議會的全部議席。



選舉結果顯示，工黨在本次地方選舉中僅獲1000餘席，且在多個傳統票倉失守，失去約40個地方議會的絕對多數地位。保守黨僅獲約800席。相比之下，英國改革黨勢力明顯擴大，獲1400餘席，在10多個地方議會取得絕對多數，其中包括多個工黨或保守黨的傳統票倉。自由民主黨和綠黨在此次選舉中也表現突出，前者獲得800餘席，後者獲得近600席。



在蘇格蘭議會選舉中，蘇格蘭民族黨獲得129個議席中的58席，仍是第一大黨，但未獲絕對多數。英國改革黨獲17席，與工黨持平。保守黨失去19席，僅剩12席。



在威爾士議會選舉中，工黨僅獲96個議席中的9席，完全失去對威爾士議會的控制。威爾士地方政府首席大臣埃盧妮德·摩根連任議員失敗，8日宣佈辭去威爾士工黨領袖職務。威爾士民族黨獲43席，成為第一大黨，但未能過半。英國改革黨位居第二，獲34席。



英國首相斯塔默選後在社交媒體上表示，選舉結果“嚴峻”，自己不會粉飾這一點，工黨應反思並回應選民在此次選舉中傳遞出的信息。他9日中午接受英國媒體採訪時再次表示，自己不會“一走了之，讓國家陷入混亂”，正確辦法是“重建，並指明前進方向”。



據英國媒體報導，英國議會下院已有20多名工黨籍議員公開呼籲斯塔默辭職或確定離任時間表。而包括財政大臣裡夫斯和國防大臣希利在內的多名內閣成員公開表示支持斯塔默。