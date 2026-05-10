英國工黨地方選舉慘敗　意味著什麼？

5月1日，在英國普雷斯頓，一名女子走向一家投票站。（新華社） 中評社香港5月10日電／英國9日公佈地方選舉結果顯示，執政黨工黨遭遇重挫，僅獲1000餘個地方議會議席，丟掉1400多席，且在多個傳統票倉失守，失去約40個地方議會的絕對多數地位。極右翼的英國改革黨在英格蘭獲擴張，民族主義政黨在威爾士和蘇格蘭影響力上升。



這輪選舉為何被視為工黨執政以來的重要考驗，其結果將如何影響英國政局？



本次選舉為何特別



在英格蘭，本次地方選舉被視為2024年英國大選後對各主要政黨的一次重要測試。相比2025年地方選舉只涉及英格蘭23個地方議會，今年英格蘭地方選舉範圍更廣，涉及136個地方議會。



2025年，英國改革黨在英格蘭地方議會選舉中贏得677席，成為當年贏得改選席位最多的政黨。今年，這一極右翼政黨延續漲勢，此次選舉中獲1400餘席，在10多個地方議會取得絕對多數，其中包括多個工黨或保守黨的傳統票倉。英國《衛報》分析認為，改革黨在英格蘭地方選舉中的擴張，既衝擊了工黨在英格蘭北部和中部傳統工薪階層聚居區的執政根基，也進一步擠壓反對黨保守黨的選民基礎。



曼徹斯特大學教授伊恩·斯科特對新華社記者表示，工黨在哈特爾浦、坦姆賽德等傳統票倉失利，對其“心臟地帶”選民支持構成打擊。他認為，在許多選民看來，工黨和保守黨越來越缺乏差異，從而轉向改革黨和綠黨。



政治版圖有何變化



在威爾士和蘇格蘭地區，民族主義政黨正改變英國權力下放議會的政治版圖。



威爾士民族黨8日在擴容後的首次議會選舉中贏得96席中的43席，成為這一地方議會的最大黨，結束英國執政黨工黨在威爾士政治中長達一個多世紀的主導地位。改革黨以34席位居第二，工黨跌至第三位，僅獲9席。



威爾士地方政府首席大臣埃盧妮德·摩根在錫爾迪金-彭布羅克選區落選，8日宣佈辭去威爾士工黨領袖職務。她呼籲工黨政府改變路線，更公平地分配國家財富，減少對英格蘭東南部的傾斜。



斯旺西大學研究人員路易斯·布羅姆菲爾德說，這是威爾士自1999年啟動權力下放以來“最重要的歷史轉折點”。他認為，威爾士民族黨領袖若出任威

爾士首席大臣，將更直接地向倫敦方面爭取更多權力下放和自治權限。



在蘇格蘭，9日凌晨公佈的選舉結果顯示，蘇格蘭民族黨在蘇格蘭議會129個議席中贏得58席，連續第五次贏得蘇格蘭議會選舉，仍為議會最大黨，但未能達到65席的單獨過半門檻。這意味著蘇格蘭民族黨有望繼續組建蘇格蘭地方政府，但仍需其他黨派支持以通過預算和關鍵立法。



工黨是否會換帥



選舉結果在工黨內部引發要求首相斯塔默辭職的呼聲。斯塔默連日來重申，不會“一走了之”。9日，他任命前首相戈登·布朗為全球金融與合作特使。英國廣播公司認為，在工黨遭遇嚴重選舉挫折後，此舉意在幫助斯塔默穩固黨內地位。



伯明翰大學教授約翰·布賴森表示，工黨可以選擇團結在斯塔默身後，快速制定能夠促進經濟增長和民生改善的政策，也可以在本屆議會任期接近中段時更換首相。



倫敦瑪麗女王大學公共政策高級講師卡爾·派克在“對話”網站英國版撰文說，曼徹斯特市長安迪·伯納姆可能獲得黨內支持，成為斯塔默潛在挑戰者，但他目前不是英國議會議員。《金融時報》9日報導，工黨內部接下來的關注點將轉向伯納姆是否可能重返英國議會，但與伯納姆關係密切的工黨副黨首露西·鮑威爾說，這樣做只會引發一場“令人分心且持續不斷”的黨內領導權爭論。



此外，英國改革黨在本次地方選舉的勝利不容小覷，但分析人士提醒，該黨下一步面臨的是地方執政能力考驗。



“英國改革黨沒有執政經驗，缺乏經過實踐檢驗的可靠政策方案，其在地方層面的表現，將檢驗其能否成為成熟政治力量。”中國現代國際關係研究院歐洲研究所研究員楊芳說。