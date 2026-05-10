譚德塞抵特內裡費島　現場協調郵輪人員轉運

5月4日，荷蘭“洪迪厄斯”號郵輪停留在佛得角首都普拉亞的近海海域。（新華社） 中評社香港5月10日電／世界衛生組織總幹事譚德塞9日前往西班牙特內裡費島，將現場協調“洪迪厄斯”號郵輪人員轉運及相關衛生工作。他呼籲當地民眾保持冷靜，強調“這不是另一場新冠疫情”。



譚德賽當天在西班牙首都馬德里與西班牙首相桑切斯會面，下午乘機前往位於北大西洋的特內裡費島。同行的還有西班牙衛生大臣加西亞和內政大臣格蘭德-馬拉斯卡。



“洪迪厄斯”號郵輪預計於當地時間10日抵達特內裡費島。這艘郵輪載有140餘名乘客和船員，已有8人發病，其中3人死亡。8例病例中有6例確診病例，均感染漢坦病毒家族成員安第斯病毒。



新華社報導，譚德塞當天向特內裡費島居民致公開信，表示理解當地居民對郵輪疫情的擔憂和新冠疫情留下的陰影。他同時指出，根據世衛組織評估，漢坦病毒對公共衛生構成的風險“仍然很低”。眼下“洪迪厄斯”號暫無新增病例，西班牙政府已制定周密的隔離轉運和防疫計劃，這意味著當地居民感染風險極為有限。



譚德塞稱讚西班牙同意接收這艘郵輪是“團結和道義的體現”，他代表世衛組織等各方向特內裡費島居民表示感謝。



另據西班牙媒體9日消息，該國東南部阿利坎特市報告的一例疑似病例檢測結果為陰性，將於24小時後接受第二次檢測。病人曾與在“洪迪厄斯”號郵輪上發病後於南非約翰內斯堡去世的一名患者乘坐同一航班。