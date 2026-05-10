教練一句話梁靖崑絕境爆發　中國男隊晉級決賽

中評社香港5月10日電／中國男隊9日曆經一場惡戰，以3:1擊敗法國隊，晉級世乒賽團體賽決賽。梁靖崑在絕境中爆發，反敗為勝，成為這場精彩大戰的最大亮點。



兩隊比賽一開始就扣人心弦。率先出場的王楚欽面對弗拉芬·科頓，在以15:13艱難贏下首局後，被對手以13:11和11:9連扳兩局，被逼到了不容有失的境地。隨後兩局，男單世界排名第一的王楚欽沒有慌亂，以11:4和11:8連勝兩局，為中國隊贏下首盤。



第二盤較量在林詩棟和費利克斯·勒布倫之間進行。這是一場世界排名前十選手之間的較量。結果，世界排名第六的林詩棟以9:11、9:11和10:12不敵世界排名第四的法國頭號選手。



新華社報導，兩隊戰成1:1平後，梁靖崑與艾利克斯·勒布倫之間的第三盤比賽變得極為關鍵。艾利克斯·勒布倫開始勢如破竹，前兩局只讓梁靖崑一共得了4分，以11:3、11:1獲勝。



然而在第三局，比賽發生驚人逆轉。梁靖崑變成一個兇猛的鬥士，他吼起來了，步履輕盈了，走位靈活了，出手果敢了，一板一板把球像炮彈一樣打向對方球台。這一局，他以15:13獲勝。



第四局中，梁靖崑以10:3拿到7個局點。對手頑強地連追7分將比分扳平後，梁靖崑連續大吼兩聲，兩板擊球拿下兩分，以12:10再勝一局。



決勝局中，梁靖崑已不可阻擋，迅速以9:2建立巨大優勢。艾利克斯·勒布倫這時顯得方寸大亂，發球犯規，送給梁靖崑一分。接著梁靖崑再沒給對手機會，以11:2完成了這場震撼溫布利體育館的逆轉大戰。



獲勝之後的梁靖崑把拍子摔到地上，雙拳高舉，仰首大吼，聲震賽場。



他賽後透露，中國隊主教練王皓比賽期間的一席話激發出了他的鬥志以及驚人的戰力。“在以0:2落後的時候，王導讓我下來冷靜一下。他說‘其實你已經輸了，再回到賽場上，就要像個男人去拼’。到第四局我10:3領先時，當時那幾個球可能是因為自己太興奮了，無謂失誤偏多。但當時場上氣勢已經

完全轉過來了。”



隨後的較量由王楚欽對陣費利克斯·勒布倫——一場雙方頭號主力之間的交鋒。



這盤較量延續了整場比賽緊張激烈的氣氛。首局王楚欽以13:11勝出，隨後費利克斯·勒布倫以11:9扳回一局。第三局，王楚欽以11:9回敬對手一局。最後一局，在王楚欽的凌厲進攻下，費利克斯·勒布倫全然亂了章法。王楚欽眨眼之間已經以7:0領先，費利克斯·勒布倫雖然竭力反擊，卻已無法阻止王楚欽最後以11:4為中國隊鎖定勝局。



王楚欽賽後表示，梁靖崑在第三盤中的驚人逆轉激勵到了他，讓他在第四盤打得更加順暢。“梁靖崑的表現讓我感動，他能在逆境中反敗為勝，激勵到了我，感染到了我，讓我在第四盤比賽中抱著必勝的信念去拼。”



中國隊將在10日的決賽中對陣日本隊。王楚欽表示，雙方實力旗鼓相當，“一定是場非常艱苦的決賽”。梁靖崑說：“關關難過關關過，決賽會全力去拼。”