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普京：俄中協作是維護國際關係穩定最重要因素
http://www.CRNTT.com   2026-05-10 09:32:00
　　中評社香港5月10日電／俄羅斯總統普京9日對媒體表示，俄中協作是維護國際關係穩定的最重要因素。

　　普京說，目前，當裁軍和防止核擴散領域的國際條約幾乎已蕩然無存時，俄中協作成為防止核擴散和維持穩定的重要因素。

　　新華社報導，普京還表示，中國是俄羅斯重要經貿夥伴，俄中雙邊貿易額持續增長。得益於高科技產業發展，雙方經貿合作結構正持續多元化。

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