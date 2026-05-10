普京：俄中協作是維護國際關係穩定最重要因素

中評社香港5月10日電／俄羅斯總統普京9日對媒體表示，俄中協作是維護國際關係穩定的最重要因素。



普京說，目前，當裁軍和防止核擴散領域的國際條約幾乎已蕩然無存時，俄中協作成為防止核擴散和維持穩定的重要因素。



新華社報導，普京還表示，中國是俄羅斯重要經貿夥伴，俄中雙邊貿易額持續增長。得益於高科技產業發展，雙方經貿合作結構正持續多元化。