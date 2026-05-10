普京稱俄烏戰爭近尾聲　想與德國前總理談判

普京 （資料圖片） 中評社香港5月10日電／俄羅斯總統普京9日表示，他認為烏克蘭戰爭“正接近尾聲”。而就在數小時前，他才在莫斯科近年來規模最縮小的勝利日閱兵式上誓言，將在烏克蘭取得勝利。



路透報導，普京在談及俄烏戰爭時對記者表示：“我認為，這件事正走向結束。”這場戰爭是自二戰以來歐洲最致命的衝突。他表示，願意就歐洲新的安全架構展開談判，他偏好的談判對象是德國前總理施洛德。克里姆林宮表示，由美國總統特朗普政府居中斡旋的和平談判目前暫停。



《中時新聞網》援引報導，普京在克里姆林宮，向媒體闡述他對烏克蘭戰爭起因的看法。他將責任歸咎於“全球主義”的西方領導人，稱他們在1989年柏林圍牆倒塌後，承諾北大西洋公約組織（NATO）不會東擴，但之後卻試圖將烏克蘭拉入歐盟勢力範圍。



普京在5月9日俄羅斯國定假日“勝利日”閱兵之後發表此言論。此節日是為紀念蘇聯在第二次世界大戰中戰勝納粹德國。與往年不同，今年紅場未出現洲際彈道飛彈、坦克與飛彈系統，改以巨型螢幕播放軍事裝備作戰影片。俄軍在烏克蘭的作戰已超過4年，甚至比蘇聯在二戰中的參戰時間還長。這場戰爭已造成數十萬人死亡，大量烏克蘭地區淪為廢墟，也重創俄羅斯規模3兆美元的經濟。俄羅斯與歐洲的關係更惡化到冷戰以來最糟。



俄軍至今仍未完全拿下烏克蘭東部頓巴斯地區。烏軍目前退守至一系列堡壘城市防線。今年俄軍推進速度放緩，但莫斯科仍控制約五分之一烏克蘭領土。在俄烏近日互相指控對方違反各自宣布的單方面停火後，美國總統特朗普宣布自本月9日至11日實施為期3天的停火，獲克里姆林宮與基輔支持。



歐洲理事會主席柯斯塔日前表示，他認為歐盟與俄羅斯之間存在談判的“可能性”，可討論歐洲未來安全架構。當被問及是否願意與歐洲展開對話時，普京表示：“就我個人而言，我偏好德國前總理施洛德先生。”談到烏克蘭總統澤倫斯基時，普京表示，衹有在達成持久和平協議之後，雙方領導人才有可能會面。