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伊朗革命衛隊：侵犯伊朗船只將引發猛烈打擊
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2026-05-10 10:58:07
中評社香港5月10日電／伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍當地時間9日深夜在社交媒體平台發文警告稱，任何針對伊朗油輪和商船的侵犯行為，“都將招致對地區內美國目標以及敵方船只的猛烈打擊”。
新華社報導，隨後，伊朗伊斯蘭革命衛隊航空航天部隊發文說，其導彈和無人機“已經鎖定地區內的美國目標及敵方侵略船只”，正在等待開火命令。
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