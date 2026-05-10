世衛建議監測涉疫郵輪人員42天　公眾風險低

中評社香港5月10日電／世界衛生組織流行病和大流行病防範與預防部門代理主任瑪麗亞·範克爾克霍夫9日說，出現漢坦病毒疫情的“洪迪厄斯”號郵輪上人員即將被疏散，建議對所有下船的乘客和船員進行為期42天的主動監測和隨訪，目前公眾面臨的風險仍然低。



範克爾克霍夫當天在一場漢坦病毒討論會上說，42天的監測期應從他們最後一次接觸確診或疑似漢坦病毒感染病例開始計算。



根據世衛組織8日更新的疫情通報，該組織2日接到報告，“洪迪厄斯”號郵輪上出現聚集性嚴重呼吸道疾病病例，郵輪運營方稱當時船上共有147名乘客和船員；截至8日，共報告8例病例，其中3例死亡；6例經實驗室確診為漢坦病毒感染，具體為漢坦病毒“家族”中的安第斯病毒。



新華社報導，通報說，世衛組織評估認為，此次事件對全球人群構成的風險目前為“低”，船上乘客及船員面臨的風險為“中等”。



經世衛組織和西班牙有關部門協調，“洪迪厄斯”號郵輪將於10日抵達西班牙特內里費島，船上人員將被分別疏散回各自來源地。經過此前的疫情應對措施，範克爾克霍夫表示，目前船上沒有任何人出現症狀，對於公眾以及島上居民，感染風險仍然低。



據世衛組織介紹，漢坦病毒主要由嚙齒動物攜帶，人類通常因接觸受感染嚙齒動物的尿液、糞便或唾液而感染。安第斯病毒在既往疫情中表現出有限的人際傳播能力，一般需要長期近距離接觸才會造成傳播。