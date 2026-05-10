面對前所未見食物　野生鸚鵡餓肚也不碰？

寵物鸚鵡“賞花” （新華社 資料圖片） 中評社香港5月10日電／面對一種前所未見的食物，是冒著中毒的風險勇敢嘗試，還是寧可餓肚子也不去碰？野生鸚鵡的做法是：看別的鸚鵡吃不吃。澳大利亞一項試驗發現，城市環境中野生的葵花鳳頭鸚鵡能通過社會學習瞭解到某種未知食物是安全的，並且新的飲食知識會在鸚鵡間迅速傳播開來。



社會學習指動物觀察並模倣群體中同伴的行為。動物通過社會學習接受未知食物的現象在實驗室研究中已經被證實，但在野生群體中情況如何，此前人們對此還知之甚少，深入研究該現象對理解和改善城市環境中人與動物的共存關係有重要意義。



新華社報導，澳大利亞國立大學的研究團隊報告說，他們跟蹤觀察了悉尼的5個野生葵花鳳頭鸚鵡群體，為它們提供塗成紅色或藍色的帶殼杏仁，並向其中兩個群體投放了幾隻經過訓練、會食用這些杏仁的鸚鵡。由於杏樹不是澳大利亞本土植物，在本地沒有商業化種植，天然杏仁也沒有紅色或藍色品種，研究團隊提供的杏仁對野生鸚鵡來說屬於全新食物。



研究發現，野生鸚鵡在觀察到有同類食用紅藍杏仁前，會對這種陌生食物採取視而不見甚至主動迴避的態度。而一旦發現有其他鸚鵡食用，它們就會迅速效倣。在10天時間內，5個棲息地約700隻鸚鵡中有349隻學會了吃這種陌生食物。統計分析證實，關於這些杏仁的飲食知識幾乎是完全通過社會學習在鸚鵡群體中傳播的。



城市中的食物資源往往具有高度的新穎性，包括人類投喂或丟棄的食物、城市綠化引入的新型植物、外來入侵物種等等，動物需要權衡其中的機遇與風險。這項研究顯示，社會學習能幫助葵花鳳頭鸚鵡迅速適應新的食物來源，這可能是它們對城市環境適應性特別強的秘訣之一。



相關論文已發表在美國《科學公共圖書館·生物學》雜誌上。