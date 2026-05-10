普京談國際熱點問題和俄中關係

中評社香港5月10日電／俄羅斯總統普京9日晚在莫斯科舉行新聞發佈會，就衛國戰爭勝利日閱兵式、俄烏衝突、伊朗戰事、俄中關係等回答媒體提問。



新華社報導，就俄中關係，普京表示俄中協作是維護國際關係穩定的最重要因素。他說，目前，當裁軍和防止核擴散領域的國際條約幾乎已蕩然無存時，俄中協作成為防止核擴散和維持穩定的重要因素。中國是俄羅斯重要經貿夥伴，俄中雙邊貿易額持續增長。得益於高科技產業發展，雙方經貿合作結構正持續多元化。



談及當天在紅場舉行的紀念衛國戰爭勝利日閱兵式沒有展示軍事裝備。普京說，這不僅是出於安全考慮，也是為了把注意力集中在對烏克蘭的特別軍事行動上。他還說，俄國防部沒有報告勝利日當天發生挑釁事件。



對於俄烏衝突，普京表示，俄方尚未收到烏方任何換俘方案，而且，早在美國總統特朗普作出相關提議前，俄方就已向烏克蘭方面提議交換戰俘。俄方曾向烏方提供一份包含500人的被俘烏克蘭士兵名單，但之後烏方就“從我們的視線中消失了”。



普京說，歐洲正推動俄烏衝突升級，雖然歐洲也明白“這場遊戲可能會付出慘痛代價”。他表示，俄烏衝突正走向結束。



關於俄烏元首會晤，普京表示，他既不會主動提出、也不會拒絕與烏克蘭總統澤連斯基會面。他不僅願意在俄首都莫斯科，也願意在第三國與澤連斯基會面。但他同時強調，會面只可能在雙方準備簽署協議的階段實現。



就伊朗戰事，普京說，由於俄羅斯與伊朗和海灣阿拉伯國家都保持著良好關係，伊朗戰事讓俄羅斯“處境複雜”。如果局勢升級，“所有人都會受到損害”，解決當前衝突的協議應該符合地區各國利益。



普京還說，俄方清楚伊朗沒有發展核武器的計劃，國際原子能機構從未表示有證據表明伊朗正在研發核武器。另外，俄方有關接收伊朗濃縮鈾的提議並非是為“攫取政治資本”，而是希望盡己所能為緩和局勢作貢獻。