鄭麗文提出“和平繁榮之鏈”構想

鄭麗文主張，未來應將冷戰時期具軍事對抗色彩的“第一島鏈”，打造成促進合作共榮的“和平繁榮之鏈”。（中評社 資料照） 中評社台北5月10日電／國民黨主席鄭麗文日前接受美國有線電視新聞網CNN專訪，針對“國防”安全、兩岸關係、台美關係及東亞局勢等議題說明國民黨立場，並提出“和平繁榮之鏈”構想。鄭麗文主張，未來應將冷戰時期具軍事對抗色彩的“第一島鏈”，逐步轉化為連結日本、韓國、台灣、中國大陸沿海及東南亞的重要經濟與交流節點，打造促進合作共榮的“和平繁榮之鏈”。



中時新聞網消息，鄭麗文表示，東亞不應淪為零和博弈戰場，而應成為帶動全球和平與繁榮的重要力量，台灣不應被迫在美中之間做選擇，更不應成為大國競爭下的棋子，國民黨將持續以務實穩健路線，守護台灣安全、台海和平與人民福祉。



鄭麗文指出，國民黨始終堅定支持“國防”安全，也是“國防”力量最穩定、最負責任的支持者。她在專訪中明確表示，國民黨支持具體、明確且符合台灣防衛需求的對美軍購案，尤其對已具發價書（LOA）的軍購項目應優先且迅速處理。



鄭麗文表示，國民黨作為“國會”監督力量，有責任替人民把關預算，拒絕空白授權與不透明預算，這正是成熟民主制度應有的責任政治與監督精神。



談及兩岸與國際局勢，鄭麗文指出，台灣位處印太關鍵位置，同時與美國及中國大陸都維持重要關係，因此不應被迫在美中之間二選一，台灣真正需要的是和平、穩定與發展，而非被推向對抗最前線。



鄭麗文強調，國民黨支持深化與美國的合作關係，也認為兩岸之間應維持穩定溝通與交流，避免誤判與衝突升高。她表示，國民黨長期堅持依據“憲法”與“九二共識”推動兩岸交流，核心目標始終是維護台海和平與人民安全。



談及日前赴中國大陸交流，鄭麗文表示，雙方均認知維持區域和平穩定的重要性，交流重點聚焦於恢復互動、降低敵意與擴大和平量能。她重申，台灣人民珍惜民主自由與現有生活方式，任何交流都必須建立在尊重、和平與務實基礎之上。



在地緣戰略層面，鄭麗文指出，台灣擁有全球關鍵半導體產業與高度重要的供應鏈地位，台海和平不僅關乎台灣，更攸關全球經濟安全與區域穩定。若東亞陷入衝突，將對全世界造成巨大衝擊，因此國際社會應共同努力降低對抗風險，避免戰爭發生。



談及個人政治歷程與未來願景，鄭麗文表示，自己長期關注台灣前途與區域和平，深知戰爭風險對人民造成的巨大代價，因此始終堅持以務實理性態度思考台灣未來道路。面對快速變動的國際局勢，國民黨將持續堅持“強化“國防”、持續對話維護和平、深化國際合作”三大方向，帶領台灣在全球變局中維持安全、穩定與繁榮。



鄭麗文最後表示，國民黨未來將持續團結努力，積極備戰2026與2028選舉，爭取重新執政，以穩健、理性、負責任的路線，為台灣、兩岸及國際社會創造更長遠的和平與發展。