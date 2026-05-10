圍繞中期選舉　美兩黨“重劃選區”爭奪白熱化

中評社北京5月10日電／美國民主、共和兩黨當前正推動有利本黨的國會選區重劃，並為此大打官司。弗吉尼亞州最高法院8日推翻該州民主黨人力推的“選區版圖”，美國總統特朗普隨即宣布共和黨取得“大勝”。同日，亞拉巴馬州共和黨人把官司打到聯邦最高法院，以期在選區版圖訴訟中“再下一州”。



新華社報導，美國定於11月舉行國會中期選舉。由於伊朗戰事導致美國油價高漲、共和黨籍總統特朗普支持率低迷，輿論分析認為，共和黨要想保住在國會眾議院的微弱優勢，有場“硬仗”要打。



所謂“重劃選區”，即某一政黨通過操縱選區邊界獲取選舉上的優勢。就兩黨在這一“戰場”的爭奪，聯邦最高法院4月29日作出一項被視為利好共和黨的裁決，以6比3的結果認定路易斯安那州2024年基於種族因素重新劃定一個國會選區的做法違憲。



據美聯社和路透社報導，在州法院層面，弗吉尼亞州最高法院8日以4比3的結果，推翻了該州民主黨人推動的選區版圖，理由是存在不符合該州法律規定的“程序問題”。特朗普在社交媒體發帖，宣布共和黨獲得“大勝”。



弗吉尼亞州法律規定，“重劃選區”等涉及修訂州憲法的事宜需經過連續兩屆州議會批准，其間要舉行州議會改選，並最終訴諸全州選民投票。而去年民主黨人控制的州議會批准選區方案時，州議會改選提前投票已開始，該州約40%的選民已完成投票。民主黨人經改選依然控制州議會，今年1月再次批准選區方案。這份方案在今年4月舉行的公投中獲得通過。



美國國會眾議院民主黨領袖哈基姆·傑弗里斯批評說，8日的裁決公然無視弗吉尼亞州選民的意願。該州民主黨人則表示，將向聯邦最高法院提起緊急上訴。



據報導，兩黨在弗吉尼亞州爭鬥激烈，兩黨陣營在公投當時的拉票支出接近1億美元。

