免簽前往巴西　中國使館發布領事提醒

中評社北京5月10日電／據中國駐巴西大使館：日前，巴西政府宣布，2026年5月11日至2026年12月31日，持普通護照的中國公民來巴西旅遊、經商、過境或從事藝術、體育活動，可免簽多次入境，累計停留最多30天，不可延期。根據巴西有關主管部門要求（詳見https://www.gov.br/mre/pt-br/embaixada-pequim/setor-consular-2/novas-regras-de-visto-para-nacionais-chineses-4e2d56fd516c6c118d745df47b7e8bc165b089c4），請來巴中國公民注意以下事項：



一、旅行證件



應持中國普通護照（不包括旅行證），有效期6個月以上。



二、免簽條件



該免簽政策僅適用於來巴旅遊、經商、過境或從事藝術、體育活動。如擬來巴工作、學習或從事其他目的的活動，或擬在巴停留超過30天仍需申請相應簽證。



三、證明材料



巴西邊檢部門可能查驗免簽入境遊客相關證明材料，如酒店預訂記錄、會議或活動邀請函、返程機票等，並根據巴法律和規定決定是否准許入境。請來巴前備妥有關材料並配合查驗。



四、入境次數及免簽停留期



可多次入境，但累計最長不超過30天（2026年12月31日前）。請妥善安排日程，切勿逾期停留。



五、其他注意事項



請來巴中國公民強化安全風險意識，可提前通過中國領事服務網、“領事直通車”、中國駐巴西使領館網站等渠道，瞭解有關風險提示等信息。避免前往安全風險高、治安不靖地區。遵守巴西法律法規，切勿攜帶野生動物製品或標本（如海星、海龜蛋、魚肚）等違禁物品出入境。尊重當地宗教信仰和風俗習慣，文明參觀游覽，避免前往未開發、缺乏安全保障、有禁令標識區域。提前瞭解並嚴格遵照當地拍照、錄像或使用無人機規定要求，不在敏感區域拍攝“打卡”。妥善保管個人證件及財物，警惕防範財物盜搶和銀行卡盜刷，不明顯佩戴貴重首飾。如遇突發情況，請第一時間求助。



六、應急聯絡



1.巴西匪警電話190，醫療急救電話192，火警電話193



2.外交部24小時全球領事保護與服務應急呼叫電話+86-10-12308或+86-10-65612308



3.中國駐巴西使領館領保電話



駐巴西使館: 0055-61-999816188



駐聖保羅總領館：0055-11-3061-0800



駐里約熱內盧總領館：0055-21-987625124



駐累西腓總領館：0055-81-973458118