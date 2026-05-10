“銀河之眼”12日現身夜空　如何拍下來？

中評社北京5月10日電／5月12日凌晨，浩瀚夜空將展現一場令人心馳神往的天文景觀——“銀河之眼”。如果天氣晴好，中國感興趣的公眾不妨赴一場與這只“大眼睛”的浪漫對望。



銀河是夜空中最明亮的光帶，幾乎一年四季都能看到，但不同季節、不同緯度和夜晚的不同時間，銀河會在夜空的不同位置呈現出不同的形態。



中國天文學會會員、天文科普專家修立鵬介紹，每年3月至6月，銀河會化作一道壯美的拱橋橫跨天際，此時它姿態端正、角度絕佳、位置低垂，能長時間保持完整而優雅的形態，與地面景物相映成趣，其中，4月和5月更是觀賞和拍攝“銀河拱橋”的黃金時段。



銀河的主要光源來自恒星，而同一顆恒星，每天都比前一天提前大約4分鐘升起，因此每過一個月，銀河升起的時間會提前約2小時。以京津冀地區為例，每年5月，銀河升起時間大致在21時至23時之間。



和“銀河拱橋”相映成趣的，還有一種極具觀賞性的天文景觀名為“銀河之眼”。月亮升起時恰好懸於“銀河拱橋”正下方，“銀河拱橋”如同“眼眶”，月亮恰似“眼珠”，整體輪廓酷似一只凝望蒼茫大地的眼睛，“銀河之眼”也由此得名。



“銀河之眼”拍攝對月相有一定要求，下弦月、殘月最為適宜。星空攝影愛好者、天津天文愛好者鐘奕介紹，兩種月相各有特點：下弦月亮度較高，拍攝時易出現過曝，但能讓“銀河之眼”的“眼珠”效果更明亮；殘月亮度較弱，和銀河光比更合適，容易拍出“銀河拱橋”的豐富細節。總體而言，“銀河之眼”屬於拍攝出片效果遠勝於肉眼直觀的天文景觀。



本月12日凌晨，農曆廿六的殘月將從“銀河拱橋”幾乎正中央的地方升起，是觀賞和拍攝“銀河之眼”的良機。



如何拍好“銀河之眼”？鐘奕介紹，它的拍攝手法與“銀河拱橋”相近：需要選擇大氣通透、東方地平線無遮擋的地方。拍攝時，要把控好月亮升起後與“銀河拱橋”的距離，過近會影響銀河細節，過遠則易構圖失衡。



由於“銀河拱橋”的長度遠超普通廣角鏡頭取景範圍，難以單張完整拍下“銀河之眼”及其覆蓋的地景，建議竪向分段拍攝多張，後期再用軟件全景拼接即可。



來源：新華社