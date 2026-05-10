北京試點攜自行車上地鐵

中評社香港5月10日電／為滿足群眾多元出行需要，北京市試點推出“軌道+騎行”新模式。10日起，4條北京軌道交通線路的11座試點車站，首次向自行車“開放”。



試點車站分別是：北京軌道交通6號線的慈壽寺（I口）、金安橋（C、F口）；S1線的金安橋（A、B口）、上岸（A、B口）、石廠（B口）；昌平線的西土城（E口）、鞏華城（A、B口）、昌平東關（B、D口）、十三陵景區（C口）；17號線的太陽宮（F、G口）、未來科學城北（C口）。



新華社報導，北京市交通委介紹，這些線路和車站是前期與北京騎行俱樂部溝通座談，瞭解騎行愛好者需求，同時兼顧軌道交通客運量、站內設施適配度後選取的。



記者發現，用於刷碼乘坐北京軌道交通的“億通行App”，目前已開放“地鐵騎行票”購買通道。乘客須預約提交起點站、目的站、乘車日期及時段、出行人數，購買近30個自然日內（含當日）常規雙休日運營時段的車票，單一票價為30元每次，包含乘客本人及1輛自行車當日單次試點線路通行權限。



車輛准入標準方面，要求乘客僅攜帶單座、純人力驅動且輪徑不超過28英寸（約71cm）的兩輪自行車，車輛需車況完好、無尖銳突出部件及泥沙油污污染；所有電動自行車及其他帶有動力裝置的車輛不得進站。