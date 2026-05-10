日本商團下周赴華考察　經貿交流難解深層矛盾

中評社香港5月10日電／日本一個推動對華經貿合作的團體下周擬派團赴中國考察，並計劃增加類似的小規模交流。受訪學者認為，這類經貿交流有助於防止中日關係進一步惡化，但難以徹底化解兩國關係的深層矛盾。



據日經中文網報導，日中經濟協會將在5月11日派遣考察團前往上海和浙江杭州，為期五天。考察團將以“機器人產業動向”為主題，參觀機器人技術展會及相關企業，並與當地經濟界人士交流。日方將有製造商及商社等約30人參與。



日中經濟協會也計劃年內增加這類小規模交流，並力爭今年內再訪華兩次左右，包括在7月訪問正推進產業向人工智能和半導體轉型的安徽合肥。這類小規模考察去年僅進行兩次，今後考慮每兩個月進行一次。



由日本前眾院議長河野洋平擔任會長的日本國際貿易促進協會的代表團，也計劃6月訪問北京，目前正在尋求與中國高層會面。



聯合早報指出，日本首相高市早苗去年11月發表“台灣有事”論後，中日關係急轉直下，衝擊經貿和民間交流。由日中經濟協會、日本經濟團體聯合會、日本商工會議所率領的經濟代表團，今年1月訪京計劃被迫推遲。



直到今年5月2日，日本執政黨自民黨選舉對策委員長西村康稔訪華兩天。這是高市上台以來，自民黨“四大要職”成員首次訪華，但據報未與中國政要會面。