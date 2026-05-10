中蒙第二條跨境鐵路中國段進入架梁施工階段

中評社香港5月10日電／5月10日，中蒙甘其毛都至嘎順蘇海圖跨境鐵路項目中國段成功架設首片預製T梁，標誌著中蒙第二條跨境鐵路正式進入架梁施工階段。



項目地處戈壁荒漠，常年伴有7級以上大風，沙塵天氣多發，高空架梁吊裝施工難度大、標準高。項目團隊依託智能化設備與創新工藝，採用全自動鋼筋加工、張拉壓漿設備，研發鋼筋網定位工裝，運用液壓側模加移動台座組合工藝，高效保障T梁預製質量。



新華社報導，國能包神鐵路集團有限責任公司聯合施工單位中國鐵建大橋工程局集團有限公司優化施工方案，制定架橋機防風預案，對提梁、運梁、架梁關鍵環節模擬推演，實時監控作業核心數據，有效克服風期長、風速大、運距遠等難題，保障施工安全可控。



目前，項目線下主體工程已完成約26%，已預製T梁268片，預計今年10月完成全部架梁任務，各項建設正穩步推進。



這一鐵路是繼1956年二連浩特至扎門烏德鐵路開通後，時隔約70年中蒙兩國間建設的又一條重要跨境鐵路。線路從我國甘其毛都口岸出境，經蒙古國嘎順蘇海圖口岸，連接蒙古國南戈壁省嘎順蘇海圖站。中國段由國家能源集團投資建設，計劃2027年建成，屆時將打通甘泉鐵路與蒙古國南向鐵路通道，年貨運能力可達3000萬噸，對深化中蒙互聯互通、促進雙邊經貿合作意義重

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