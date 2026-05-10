以色列據報在伊拉克沙漠建針對伊朗的秘密基地

中評社香港5月10日電／美國《華爾街日報》9日援引美國官員及知情人士的說法報導稱，以色列已在伊拉克沙漠中建立一個秘密軍事基地用於空襲伊朗，並在伊朗戰事初期對“險些發現”該基地的伊拉克部隊發動了空襲。



報導援引消息人士的話稱，該基地是在今年美國和以色列對伊朗採取軍事行動前不久建立的，美國對此“知情”。該基地還是以色列空軍的一個後勤樞紐。



新華社援引報導，以色列在該基地部署了搜救隊。另據知情人士的說法，能執行突擊任務的以色列空軍特種部隊也駐扎在該基地。



報導還指出，該基地在3月初險些被發現。伊拉克官方媒體報導稱，有牧羊人報告發現當地出現直升機飛行等異常情況，伊拉克軍方隨即派部隊進行調查。以色列通過空襲阻止伊拉克部隊接近該基地。



報導沒有說明該基地的具體位置。



一名戰略咨詢專家告訴《華爾街日報》，伊拉克西部沙漠地區地廣人稀，是建立臨時前哨的“理想地點”。這名專家稱，在2003年推翻薩達姆·侯賽因政權的行動中，美軍特種部隊曾使用過這片區域。



美國和以色列2月28日對伊朗發起大規模軍事行動。4月8日，美伊宣布停火。隨後雙方在巴基斯坦伊斯蘭堡舉行的談判未果。美國自4月13日起對往來伊朗港口的船只實施封鎖。