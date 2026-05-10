普京：美國“反悔”導致伊朗濃縮鈾沒能運俄

中評社北京5月10日電／俄羅斯總統普京9日說，伊朗、美國和以色列先前均已同意將伊朗濃縮鈾運往俄羅斯，但美方後來改變立場，導致伊朗方面也恢復了“強硬立場”。



新華社報導，普京當天在記者會上說，俄方曾提議將伊朗濃縮鈾轉移至俄羅斯境內，當時“衝突相關方均同意”，但美國後來卻要求只能將伊朗濃縮鈾轉移至美國境內。美方改變立場後，時任伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼通知俄方，伊朗“不再願意轉移濃縮鈾”。



普京補充說，伊朗方面曾於2015年將濃縮鈾運往俄羅斯，俄方“已經準備好再次這樣做”。俄方清楚伊朗沒有發展核武器的計劃，國際原子能機構從未表示有證據表明伊朗正在研發核武器。



伊朗2015年7月與美國、英國、法國、俄羅斯、中國和德國達成伊朗核問題全面協議。根據該協議，伊朗承諾限制核計劃，國際社會解除對伊制裁。2015年12月，伊朗國家電視台、美國方面都宣布，伊方已將一批低豐度濃縮鈾通過海運運往俄羅斯，作為其履行伊核協議承諾的一部分。



然而，美國2018年單方面退出伊核協議，隨後重啟並追加一系列對伊制裁。2021年4月起，伊核協議相關方圍繞伊朗核問題舉行多輪談判，討論美伊兩國恢復履約問題。今年2月28日，美國和以色列在美伊核談判期間突然對伊朗發動襲擊，伊朗隨後對以色列以及美國在中東地區的軍事基地等目標發起反擊。



據美國媒體3月報導，普京曾在與美國總統特朗普通話時，提議將伊朗濃縮鈾轉移到俄羅斯，以利於盡快結束戰事，但被特朗普拒絕。俄總統新聞秘書佩斯科夫4月15日接受印度媒體採訪時說，普京準備重新考慮將伊朗濃縮鈾運往俄羅斯的提議。