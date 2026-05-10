中國西部小城崛起　成全球Token工廠

中評社北京5月10日電／隨著人工智能大模型逐步融入人們的日常生活，無論是查找資料、生成文案，還是下單外賣，都能借助AI快速完成。而支撐這些操作的核心信息單元就是“Token”詞元。



央視新聞報導，2025年，全國日均詞元調用量從年初的超萬億飆升至年末的100萬億，指數級增長帶來了算力需求的井噴。憑借獨特優勢，甘肅慶陽正吸引大量AI算力企業集聚。一座面向全球的“Token工廠”正在西部加速崛起。



西部小城打造全球“詞元工廠”



當你在手機上用大模型下單一杯奶茶，這一指令背後的詞元與算力，很可能就來自千里之外的甘肅慶陽算力中心。在這裡記者看到，各大數據中心機房全天候滿負荷運轉。負責人介紹，目前國內外訂單源源不斷，算力產業發展勢頭十分強勁。



甘肅省慶陽市數據局數字經濟科科長石泰旭表示，大量的企業來慶陽調研，對接算力的需求訂單。目前今年我們計劃開建的數據中心大概有22棟。預計今年年底，我們的算力規模將會突破20萬P。



算力規模的飛速提升，帶來了超乎想象的運算效率。據介紹，1P算力約等於500台高性能電腦的算力總和。 舉個例子，在海量天文數據處理中，由科研人員人工分析20萬顆星體的數據，可能需要耗時169天，而依托1000P算力，僅需10秒就能完成。



在“東數西算”全國八大樞紐節點中，慶陽起步最晚。但抓住後發優勢，慶陽從一開始便鎖定發展智能算力而非通用算力。截至2025年底，慶陽數據中心集群智算規模就達到11.4萬P，成為全國增量最大、增速最快、智算化比例最高的樞紐節點和數據集群。在DeepSeek等國產AI大模型集中湧現、全國智算需求急速增長的關鍵窗口期，牢牢搶占產業發展先機。



綠電富集、電價低廉是慶陽吸引算力企業落地的另一核心優勢。這裡的風、光資源豐富，綠電聚合等項目推動清潔能源就地消納，相比東部大型數據中心，慶陽的每度電能便宜0.2元到0.3元。對一個萬P算力規模的數據中心來說，一年可節省上千萬元的電費。



中國移動慶陽東數西算中心經理井利榮表示，單度的電費能節約30%到50%，具體到一個中型的數據中心來講，一個月的電量比如在1000萬度，一年節省費用大概在3000萬元到5000萬元。



近日，甘肅慶陽的東數西算產業園國家級零碳園區正式啟動建設。



石泰旭表示，我們的園區也配套了綠電聚合項目，園區的綠電使用率將提升到90%以上。



中國科學院院士、西安交通大學電子與信息學部教授管曉宏表示，我們用新能源解決了算力的能源需求增加的問題，這就是我們國家巨大的優勢。新能源是我們國家的重要資源，算力提供上面，我們的資源會非常豐富，為我們在這個領域能夠領先於全球創造非常好的條件。

