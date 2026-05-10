沈伯洋民調大幅落後蔣萬安　青鳥崩潰罵台北人

中評社台北5月10日電／距離年底九合一大選還有半年，民進黨遲遲未決定由誰出戰現任市長蔣萬安，但各方消息都指出有意派出黑熊學院創辦人沈伯洋，沈本人似乎也提前鋪路，不僅改變造型，還持續提出對北市的政策。日前“新台灣國策智庫”公布民調指出沈伯洋慘輸蔣萬安23%，不僅陳水扁遭出征，青鳥更崩潰大罵台北市民沒救，稱不配擁有沈伯洋。



《中時新聞網》報導，“新台灣國策智庫”7日公布台北市長民調，若沈伯洋出戰蔣萬安，前者僅有29.7%支持率，後者則高達52.9%，足足落後23.2%，不少民進黨支持者不滿民調結果，憤而出征大罵陳水扁根本故意唱衰沈伯洋，陳水扁則舉自己2004年“總統”大選逆轉勝連宋配的例子出面緩頰，表示沈伯洋可能也上演同樣情景。



就有青鳥在Threads上不滿砲轟，台北市鼠患嚴重，結果蔣萬安民調依然遙遙領先，批評台北市顏色對了就什麼都對，台北人很可悲，果然是死忠的。不少青鳥也紛紛留言大罵台北人：“台北人不配擁有沈伯洋”、“沈伯洋是有史以來民進黨最優秀的候選人，不要到時候才後悔”、“台北就繼續享受鼠患吧”、“當初阿中部長被抹黑落選我就放棄了”、“高雄遲早超越台北城最強科技城市”、“希望首都遷到高雄”、“台北市的悲哀”、“再說一次，民進黨別浪費人才在台北市”。



但也有網友嘲諷：“看來義和團還不知道自己仇恨值多高”、“想把台北變成合法獵巫城市嗎”、“大罷免就在玩這套，現在選舉還玩同樣把戲，似乎完全沒學到教訓”、“難怪會被32:0”、“一個連DIY行車紀錄器都和針孔攝影都搞不清楚的...”。

