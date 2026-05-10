中國新一代“飛天”艙外航天服升級細節曝光

新款艙外航天服在確保安全可靠的前提下，在熱舒適性、人機操作界面、操作安全性等方面進行了優化改進。（資料圖） 中評社北京5月10日電／天舟十號貨運飛船將於近日擇期發射。目前，發射任務各系統已完成相關功能校驗，各項發射準備工作就緒。



天舟十號貨運飛船是中國天舟系列的第十艘貨運飛船，是世界現役貨物運輸能力最大、在軌支持能力最全面的貨運飛船。



央視新聞報導，作為空間站物資補給的核心載體，天舟十號這次都帶了哪些東西，將要執行什麼任務？一起來瞭解。



天舟十號貨運飛船計劃上行總重近6.2噸的補給物資，主要用於保障神舟二十三號和神舟二十四號兩批航天員乘組在軌正常工作、生活所必備的物品，以及空間站在軌運營所需的維修備件，包括航天員系統、空間站系統、貨運飛船系統和應用任務領域共計220多件（套）貨物，總重約5.2噸，另外攜帶700公斤的推進劑。其中，搭載貨物包含有第三套編號為“F”的新款艙外航天服和一台太空跑台。



中國航天員科研訓練中心鄭澤好表示，上行了太空跑台主體結構以及維修維護ORU（在軌可更換單元），結合在軌驗證及應用情況，對太空跑台進行了十餘項技術優化和改進，提升了跑步體驗和鍛煉強度。本次任務還上行了蘋果、青提和蟠桃等新鮮果蔬，以及冷凍牛排、冷凍雞翅，提升了食譜的多樣性和就餐體驗。



飛行任務期間，天舟十號主要實施物資補給、開展空間科學技術試驗、下行廢棄物並受控隕落。此外，天舟十號在停靠空間站期間，還要幫助空間站維持軌道和調整姿態。



中國航天科技集團王曦表示，因為這個空間站的發動機是不能更換維修的，而且還有壽命的約束，所以它在姿軌控的時候盡量都是要使用貨運飛船的發動機。

