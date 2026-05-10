“當代草聖”于右任字體遭台電棄用

中評社台北5月10日電／台電更換LOGO字體，花費近100萬元，把“一代草聖”于右任的書法字，改為設計師聶永真的現代字體，新聞鬧得沸沸揚揚。于右任寫得一手漂亮草書，獲草聖名號，與另外3位書法家合稱“民國四大書法家”，平時熱愛題字，在台灣、香港都留下墨寶，“立法院”、行天宮、東海大學的匾額，也出自于右任之手。



《中時新聞網》報導，于右任1879年生，幼年進入私塾苦讀，17歲就中了秀才，23歲出版第一本詩集，因內容遭清朝通緝展開流亡生活，輾轉前往日本，結識孫中山，並加入光復會、同盟會，鼓吹民主革命，成為“中華民國”開國元勛之一。



民國政府成立後，于於1931年起擔任“監察院長”，1964年病逝，是史上在任最久的“監察院長”。他原名伯循，字誘人，後來以“誘人”諧音“右任”為名，晚年自號“太平老人”。



年幼就展現過人智慧的于右任，尤其擅長、喜愛草書，一生整理大量草書文字符號，首創現代人使用的“標準草書”，不只被譽為當代草聖，還與楷書譚延闓（音同凱）、隸書胡漢民、篆書吳稚暉合稱民國四大書法家。



于右任雖然身居高位，還有非常響亮的草聖名號，性格卻平易近人，只要有人請託題字，他通常不會拒絕。包括“立法院”匾額、行天宮牌匾、東海大學匾額、鼎泰豐招牌、太平輪紀念碑文、圓山飯店劍潭勝跡碑石等，都是他留下的真跡。



