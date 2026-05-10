台電新logo惹議　設計師喊“值得更好的”

台電新（上）、舊（下）標誌對照。（合成圖／取自台電官網） 中評社台北5月10日電／台電Logo字體已經從于右任版，更換成設計師聶永真設計的新版字體，有粉專質疑，6個字得標價近百萬；聶永真則回應，自己的專業無愧於心，並稱自己“值得更好的”。對此，資深媒體人謝國安認為，既然設計出來的東西是公開的，就會有人進行評論，外人怎麼批評，身為設計者的火氣不用這麼大，如果他人覺得設計的好，“拍拍手”，如果覺得AI就能做，也不必多解釋，從這一點看來，設計者似乎欠缺肚量。



據《中時新聞網》報導，聶永真8日在臉書解釋設計理念，提到原“台灣電力公司”6個書法字，來源分別取自於于右任字帖再行排列、縮放、調整角度而成，並進行電腦描圖邊緣處理。而在9日晚間，聶永真再度發文稱，自己的IG一直收到內容類似、但來自不同假帳號的私訊，相關批評內容包括“靠新細明體寫幾個字，就拿到全台納稅人的辛苦錢96萬，你拿到這些錢會心安”等，他直言，“太粗糙低能了吧，拜託請增加經費，給我好一點的情敵，我值得更好的（氣）”。



謝國安今天在臉書發文表示，東西設計的好不好，見仁見智，且設計這種靠腦力的行業，要怎麼收費才合理並沒有行情，也就是說，客戶跟設計者之間，一個願打一個願挨，“96萬設計出什麼，至少台電過關了這案子結案了”。不過既然設計出來是公開的，就會有人進行評論，那麼外人怎麼批評，身為設計者的火氣，也不用這麼大。



謝國安直言，如果他人覺得設計的好，“拍拍手”，如果覺得AI就能做，設計師也不必多解釋，從這一點看來，設計者似乎欠缺肚量。另外，謝國安也提到，自己突然從這件事發現，台灣竟然開始重視並討論“設計專業”這件事，這可喜可賀。