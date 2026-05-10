美人計、連環計　國安機關拆解境外間諜招數

中評社北京5月10日電／國家安全部今天發布安全提示文章。



“熱心朋友”“高薪雇主”“靈魂伴侶”這些詞匯看似溫暖，其實可能是境外間諜情報機關人員的偽裝。他們以多種虛假身份接近涉密崗位工作人員，千方百計竊取我國家機密。今天，就來一一拆解境外間諜情報機關的常見“花招”，教大家如何見招拆招，精準識別、有效防範圖謀不軌的“他”。



連環計：步步為營拉攏策反



境外間諜情報機關人員可能通過多種渠道鎖定涉密崗位工作人員，進而偽裝成同行、前輩主動接近，從分享興趣愛好、行業資訊，到頻繁的關心、幫助，讓目標對象逐漸產生“熟人”依賴，最終利誘其提供內部資料。若遇抗拒，對方就會使用隱私要挾、利益牽制等手段，形成“利誘不成則脅迫，軟磨無效則硬逼”的連環攻勢。



破解之計：涉密崗位工作人員應自覺規範自身言行，避免在社交平台上透露自身職業信息等敏感內容。對突然出現、過度熱情，尤其是能提供急需幫助的陌生人，應保持高度警惕，不接受非正規渠道的利益饋贈、工作邀約。一旦發現自己可能落入敵人的圈套，應第一時間向國家安全機關報告，避免越陷越深。



暗度陳倉：以“合法”掩護“非法”



境外間諜情報機關人員可能將策反竊密包裝成商業合作、學術調研、扶貧濟困等正當活動，假借各種身份拉近關係，建立合作後以“完善報告”等為由誘導洩密，或通過“溫情”幫扶製造心理依賴，誘騙涉密崗位工作人員配合竊密、接受策反，進而淪為境外間諜情報機關的“棋子”。



破解之計：牢記“天上不會掉餡餅”，遇到承諾高額報酬、需提供有關敏感信息等情況時，不要被利益蒙蔽雙眼，在確立合作關係前，通過官方渠道核實對方身份資質。遇有別有用心之人要求提供內部信息時，要堅守保密紅線底線，必要時主動向所在單位或國家安全機關報告。

