兩岸文化峰會特展開展 周錫瑋：最璀璨時代

第三屆海峽兩岸中華文化峰會特展開幕式現場（中評社 王教仁攝） 中評社北京5月11日電（記者 王教仁）5月10日下午，第三屆海峽兩岸中華文化峰會特展在北京民族文化宮展覽館開展。台灣旺旺集團副董事長、畫家周錫瑋先生在開幕式致辭中表示，這個時代是中華文化藝術創作最璀璨的時代，希望兩岸同胞攜手同心，一起努力走向世界。



蒙古族歌手阿木古楞的演唱拉開了特展的序幕。



開幕式上，周錫瑋展示了他的畫作《璀璨中華·風華萬千》、《大塊文章》，並分享：“我的左手邊後面這張畫（《大塊文章》），它是一張非常靚麗的抽象畫，我畫的是現代中國的科技文明的進步，現代中國人的創意無限的。”



國家級非遺傳承人、國茶人物、北京張一元公司董事長霍文斌女士講述了非遺文化的博大精深以及傳承人的心路過程。霍文斌介紹，作為國家級非遺傳承人，她要把非物質文化遺產保護好、傳承好，還要讓傳統的技藝真正融入到生活當中去，以守正築牢品牌根基，以創新激活非遺活力。她希望次特展以非遺為媒，讓兩岸同胞共同領略非遺技藝的獨特魅力，共賞中華文化的沉厚積澱。



兩岸文化使者、收藏家許伯夷先生在現場上分享藏品經歷。許伯夷表示，50年來他致力於收藏事業，他參與本次特展的藏品很珍貴。未來，他將進一步在大陸開設博物館，將數量增至50座。



兩岸企業家峰會文創聯盟主席趙文暖先生介紹了以“愚公移山”、“精衛填海”為靈感策展出原創數字藝術作品。趙文暖介紹，這一次展覽不僅只是把傳統繪畫數字化，更重要的是重新活化了中華文化中最具代表性的藝術形式（如京劇、昆曲、南音）。他希望，在這個創新的時代，不僅要追趕時代潮流，還要有信心來引領時代潮流，用最新的科技來表達中華傳統文化，來表達兩岸人民心靈的共通。



最後，開幕式在中央音樂學院古琴教師高欣然的琴聲與台灣中華美韵合唱團的歌聲中落下帷幕。