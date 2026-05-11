兩岸非遺特展開展 燕京八絕、宮廷風箏亮眼

兩岸文化峰會非遺特展現場（中評社 王教仁攝） 中評社北京5月11日電（記者 王教仁）5月10日下午，海峽兩岸非物質文化遺產特展在北京民族文化宮展覽館開展。參展的燕京八絕博物館副館長王雪梅告訴中評社記者，本次參展亮點是融合與創新，金氏宮廷風箏第五代傳人王寒冰特別展示了她發明的“無風放飛小風箏”。



本次特展聚焦非遺的傳承、弘揚與發展，在陳列各具特色的非遺展品同時，互動式展現緊跟時代潮流的特色文創產品。王雪梅指出，本次參展目的即展現北京京作非遺特色工藝以及當代的文化衍生與創新。燕京八絕包括金漆鑲嵌、花絲鑲嵌、景泰藍、牙雕、玉雕、雕漆、京綉、宮毯等八項已列入國家級非物質文化遺產名錄的工藝。



王雪梅介紹道，本次參展的產品均為文創品，在技藝上融合了手工與機加工，既保留了非遺的手工工藝，又保證了價格親民。此舉是為了實現更廣的文化傳播，讓更多人有機會來接觸非遺技藝。以參展的首飾盒為例，先用機器製胎、表面髹漆，匠人再在大漆上用螺鈿手工鑲嵌12月份代表性花卉或雕填彩繪，即用刻刀在漆面上先拉出有肌理感的紋路，再用金粉和彩漆一點一點畫出來。



金氏宮廷風箏第五代傳人王寒冰在展位上現場展示了她發明的“無風放飛小風箏”。王寒冰向記者介紹，小風箏材質獨特，易於操控，專為大眾設計。王寒冰專攻工筆畫，無風放飛小風箏是她耗時6年在咨詢過不同領域專家後研發出來的。



通過多年創新，金氏宮廷風箏實現了製作從高端收藏風箏藝術，到民眾易飛小風箏等多個門類產品，但無論如何創新，軋製技藝與選材依舊保持對傳統非遺技藝的傳承。此外，展位還展示了帶有年年有餘、福如同壽、富貴花開年年生等祝福意涵的金氏風箏文創小禮盒。



本次特展匯聚了兩岸具代表性的20項非物質文化遺產項目，其中，大陸的18項展品涵蓋了傳統技藝、美術、醫藥、體育游藝等四類項目，台灣的展品有周錫瑋先生2幅巨幅油畫《璀璨中華·風華萬千》、《大塊文章》以及許伯夷先生10件收藏品。