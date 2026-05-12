文脈相連創新交融　兩岸共賞中華文化峰會特展

非遺傳承人向嘉賓介紹北京彩塑（中評社 王教仁攝） 中評社北京5月12日電（記者 王教仁）第三屆海峽兩岸中華文化峰會特展於5月10日至13日，在北京民族文化宮展覽館舉辦。參展的第十七屆海峽兩岸少兒美術大展工作人員告訴中評社記者，從兩岸孩子們繪畫的話題能看出，他們反映的兩岸都是黃皮膚、黑頭髮、同源同種的中國人。



本次特展參展方來自海峽兩岸的多個團體，涵蓋非物質文化遺產、當代藝術與文化創意數字藝術、書畫藝術三大展區。



走進一層大融合廳的非遺特展現場便可以看到展位上的傳承人頻頻與到場遊客、嘉賓互動。孫氏太極拳傳承人在現場展示太極拳法，金氏風箏傳承人帶著嘉賓舞動“無風放飛小風箏”，北京彩塑傳承人為嘉賓介紹彩塑的製作工藝。此外，為了提高非遺文化傳播度，多位傳承人選擇創新非遺產品，以推出平價文創的形式吸引遊客瞭解非遺文化、購買相關文創。



三層東廳的“金甌無缺一海峽兩岸當代藝術與文化創意數字藝術展”則由數十位兩岸青年藝術家以數字化藝術語言，構築輝煌歷史、錦綉河山、光榮時代、美麗心靈四大主題單元。該展區以數字影像、交互裝置、沉浸空間、算法藝術等多元形式，以中華民族精神典故“愚公移山”、“精衛填海”為靈感，呈現出原創數字藝術作品。身處展覽中，可以在現場聲光特效的環繞下，身臨其境感受中華文化的時代性與歷史感。



三層西廳的“璀璨中華·兩岸同根”海峽兩岸書畫特展匯聚了兩岸老中青藝術家及青少年創作的作品，特別納入了台灣書畫家吳放策劃的專項特展以及海峽兩岸少兒美術大賽作品，包含了“墨韵同源”、“未來丹青”、“茶韵華夏”三大板塊。



本次書畫展征集了70多位來自大陸及台灣的90後書法博士的作品，也集中展出了來自第十七屆海峽兩岸少兒美術大展的20件展品。其中來自大陸的兒童作品反映了大陸31個省、自治區的地域差異及生活風貌，來自台灣的兒童作品則反映台灣本土生活、原住民習俗及地標建築（如台北101大樓）。主辦方介紹，該活動17年來，已經在16個海峽兩岸的城市進行了巡展，影響很大。