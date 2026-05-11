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受俄羅斯邀請 朝鮮人民軍方隊參加紅場閱兵式
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2026-05-11 08:45:27
中評社北京5月11日電／當地時間5月10日，朝鮮勞動黨機關報《勞動新聞》刊發了朝鮮人民軍方隊參加莫斯科紅場閱兵的新聞。
報導稱，朝鮮人民軍受俄羅斯邀請，參與了當地時間9日舉行的俄羅斯紀念衛國戰爭勝利81周年閱兵式，朝鮮人民軍陸海空軍混合方隊在閱兵式上走過紅場。
閱兵式結束後，俄羅斯總統普京會見朝鮮人民軍閱兵方隊指揮官並致以謝意。
來源：央視新聞客戶端
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