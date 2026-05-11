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硬核！中國陸軍機器狗扛槍亮相高原對抗演練
http://www.CRNTT.com   2026-05-11 08:44:55
　　中評社北京5月11日電／近日，中國陸軍第77集團軍某旅機動至海拔近4000米的高原某地，開展對抗演練。演練中，有人與無人裝備協同作戰，錘煉部隊複雜條件下的打贏能力。

　　來源：央廣軍事
 


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