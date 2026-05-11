【
大
中
小
】 【
打 印
】
【 第1頁
第2頁
第3頁
】
硬核！中國陸軍機器狗扛槍亮相高原對抗演練
http://www.CRNTT.com
2026-05-11 08:44:55
中評社北京5月11日電／近日，中國陸軍第77集團軍某旅機動至海拔近4000米的高原某地，開展對抗演練。演練中，有人與無人裝備協同作戰，錘煉部隊複雜條件下的打贏能力。
來源：央廣軍事
【 第1頁
第2頁
第3頁
】
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
直擊中國陸軍裝甲分隊戰鬥射擊考核超燃瞬間
(2026-05-07 15:42:47)
揭秘解放軍一線偵察兵訓練細節
(2026-05-06 06:29:47)
直擊中國陸軍某旅偵察兵硬核演練現場
(2026-05-05 09:25:11)
中國陸軍某旅實彈射擊訓練掠影
(2026-05-02 08:57:16)
直击中國陸軍武直機開展多彈種實彈射擊演練
(2026-04-30 02:54:09)
“衛”戰而訓 直擊中國陸軍衛勤官兵演訓一線
(2026-04-25 09:16:56)
中國陸軍某團開展專業課目強化訓練
(2026-04-24 10:08:39)
中國陸軍某團開展實彈射擊訓練
(2026-04-22 10:33:11)
中國陸軍某旅開展空地協同訓練
(2026-04-20 10:17:01)
中國陸軍某部炮兵分隊實彈射擊考核影像
(2026-04-19 09:18:33)