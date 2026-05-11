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伊朗最高領袖會見武裝部隊司令並下達新指令
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2026-05-11 08:44:18
中評社北京5月11日電／伊朗媒體10日報導，伊朗最高領袖穆傑塔巴會見伊朗武裝部隊哈塔姆安比亞中央總部司令阿里·阿卜杜拉希，並下達了新的指令。
阿里·阿卜杜拉希匯報說，所有伊朗戰士在士氣、防禦和進攻準備、戰略計劃等方面都做好了充分準備。如果美方出現任何戰略錯誤、侵略或攻擊行為，伊朗將迅速、猛烈、有力地予以應對。
穆傑塔巴宣布了新的措施和行動方案，表示將延續此前採取的措施，有力打擊敵人。
來源：新華網
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