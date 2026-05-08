快評：拋和平繁榮之鏈　鄭麗文拼訪美高規格

國民黨主席鄭麗文（中評社資料照） 中評社快評／據報導，國民黨主席鄭麗文日前接受CNN專訪，拋出以“和平繁榮之鏈”逐步取代“第一島鏈”的說法。軍購預算風波暫告段落，鄭麗文這篇專訪可視為其訪美爭取“高規格”的起手式。



鄭麗文口中的“和平繁榮之鏈”，意思是將冷戰時期具軍事對抗色彩的“第一島鏈”，逐步轉化為連結日本、韓國、台灣、中國大陸沿海及東南亞的重要經濟與交流節點，促進合作共榮。



相對於賴清德在競選2024時，曾長篇投書美媒拋出“和平四支柱”概念，鄭麗文的“和平繁榮之鏈”設想，除了希望跳脫出冷戰對抗框架外，也試圖尋求以兩岸和平發展促進區域和平發展的解方。相信這也是她在4月訪問大陸時，多次提及“為人類和平作出貢獻”的原因。



鄭麗文在受訪時還表示，國民黨將持續堅持“強化國防、持續對話維護和平、深化國際合作”三大方向，帶領台灣在全球變局中維持安全、穩定與繁榮。這段話，讓人不由想起前主席朱立倫提出的“2D戰略”（Defense＋Dialogue），能看出鄭麗文在對美政策上試圖彌合黨內不同光譜主張。



不過，鄭麗文在專訪中重申堅持“九二共識”，這與近年來眾多藍營高層在涉美、涉外場合中避談、或迴避九二共識的模糊態度，有所不同。



不久前，鄭麗文在接受媒體訪問時談及訪美安排，脫口而出希望見到特朗普。其實，美方對台政治人物來訪，接待規格向來有慣例。鄭麗文這篇專訪，可以看出主要意在向美“建制派”喊話，爭取較高規格接待與晤談。