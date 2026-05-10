俄方指烏方違反停火安排　烏方稱遭俄軍炮擊

中評社北京5月10日電／俄羅斯國防部10日通報說，衛國戰爭勝利日期間，烏克蘭違反停火安排，對俄境內平民和位於特別軍事行動區的俄軍陣地發動了襲擊。



新華社報導，通報說，5月8日午夜起，在特別軍事行動區內的俄武裝部隊嚴格遵守停火安排，沒有對烏克蘭武裝部隊發動打擊。但過去24小時，俄防空系統擊落了57架烏克蘭無人機。在特別軍事行動區內，共記錄到16071起烏方違反停火安排的襲擊事件，包括陣地攻擊和無人機空襲。



俄國防部表示，俄方對烏方違反停火安排的行為予以對等回應，發動了報復性打擊。



烏克蘭方面控制的頓涅茨克地區軍事管理局局長瓦季姆·菲拉什金10日在社交媒體發文稱，過去一天，俄軍對頓涅茨克前線城市進行了18次炮擊，造成4名平民受傷。



菲拉什金稱，俄軍炮擊重點是波克羅夫斯克和克拉馬托爾斯克，多個居民點遭炮擊。當地政府部門緊急疏散民眾421人。



俄羅斯4日宣佈，為紀念5月9日衛國戰爭勝利日，8日至9日將實施停火，希望烏方跟進。烏克蘭總統澤連斯基隨後宣佈，烏方決定自6日零時起單方面實施停火，並要求俄方就結束戰爭採取真正舉措。俄羅斯總統助理烏沙科夫8日晚表示，俄方同意美方將俄烏停火延長至5月11日的提議，並支持美方關於俄烏雙方在11日前互換1000名被俘人員的提議。澤連斯基在社交媒體發文稱，在美方斡旋的談判框架內，俄方同意與烏方互換戰俘的方案，5月9日至11日應實現停火。