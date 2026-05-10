時評：朝鮮新版憲法删除“無稅”條款

今年3月朝鮮最高人民會議第十五屆會議召開，這次會議全體一致通過了朝鮮最新版的《憲法》。(資料相，圖源：新華社) 中評社香港5月10日電（記者 肖瑞）5月6日韓國政府統一部對媒體公開朝鮮最新版憲法全文。內文披露，維持半個世紀的“徹底廢除稅金”表述正式退出歷史舞台。這一變動並非單純的文字遊戲，而是平壤為既有的隱形課稅提供法律依據，從法律層面解決中央財政的“失血”難題。



自1974年立法廢除稅收以來，朝鮮長期將“無稅之國”寫入憲法，並視其為體制優越性的核心符號。然而，法理上的“無稅”長期掩蓋了財政汲取的現實困境。自上世紀九十年代“苦難行軍”起，官方配給制大幅萎縮，民間集市逐步替代計劃配給成為流通主渠道。但受舊憲法原則束縛，中央財政無法從活躍的民間貿易、私人掛靠企業中獲得法定分成，形成“民間自轉、中央失血”的格局。



平壤此前並非沒有財政汲取手段，“忠誠資金”、“電力建設費”等名目的義務性貢獻長期存在，並以非正式規費的形式運行。此次删除“無稅”條款，並不意味著朝鮮將立即建立具備明確稅種、稅率及征管程序的現代正規稅制，其核心意義在於為既有的灰色機制提供法理依據，使其從“違憲經營”轉變為“不違法存在”。



這種調整理順了中央與民間、官方與經營階層之間的利益分配關係，是政權在根本法層面追認既成事實的體現。



福利承諾的同步收縮進一步印證了這一財政現實。新憲法將民生保障承諾由“完全負責”調整為“努力爭取提供基本生活條件”。措辭層級的降級反映了國家無力維持原有承諾的現實，實質是在法理上為未來的財政收縮與資源重新配置預留空間。



在國營職工名義薪資極低、紙面福利難以兌現的背景下，福利承諾的退潮與稅收條款的翻轉，本質上是政權在憲法層面完成財政減負，將有限資源從無效的普惠保障轉向核心領域優先配置。



在勞動力要素層面，新版憲法删去了勞動“剝削與壓迫”的意識形態定性，並取消了國家保障“全員就業”的剛性承諾。在既有體制下，民眾棄職經商往往需向原單位繳費以維持名分，形成所謂的“8·3掛靠制”灰色模式。修憲雖然減少了勞動力流動的法理衝突，但在戶籍登記、單位介紹信及安全部門的多重行政約束下，勞動力流動的實際壁壘並未消失。這種鬆綁更多是為了減少民間經營活動與憲法條文之間的摩擦。



總體觀察，本次修憲是朝鮮在持續制裁與資源受限環境下的技術性微調。它標誌著平壤正從意識形態符號驅動向務實生存邏輯轉型，通過法理的後撤，追認並規範既有的非正式經濟。



然而，由於修憲並未涉及產權界定、市場准入及匯率改革等核心領域，單一的稅務條文變動尚不足以構成系統性的市場化轉向。對外界而言，這一變動的信號意義大於實質影響，其真實效能仍取決於平壤後續是否會出台更具透明度的財稅配套立法。