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美軍：超20艘美國軍艦參與對伊朗實施封鎖
http://www.CRNTT.com   2026-05-11 08:46:42
　　中評社北京5月11日電／美軍中央司令部10日在社交媒體發文稱，超過20艘美國軍艦參與對伊朗實施封鎖。

　　美軍中央司令部稱，超過20艘美國軍艦正在執行針對伊朗的海上封鎖任務。美軍已要求61艘商船改變航線，並使4艘船只喪失航行能力，以使其遵守封鎖規定。

　　來源：新華網

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