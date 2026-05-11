美軍：超20艘美國軍艦參與對伊朗實施封鎖

中評社北京5月11日電／美軍中央司令部10日在社交媒體發文稱，超過20艘美國軍艦參與對伊朗實施封鎖。



美軍中央司令部稱，超過20艘美國軍艦正在執行針對伊朗的海上封鎖任務。美軍已要求61艘商船改變航線，並使4艘船只喪失航行能力，以使其遵守封鎖規定。



來源：新華網