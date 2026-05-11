伊朗媒體公佈伊朗回應美方要點

中評社香港5月11日電／伊朗塔斯尼姆通訊社10日援引知情人士的話報導了伊朗回應美方的要點，其中包括要求美國財政部外國資產控制辦公室在30天內撤銷與伊朗石油銷售的相關制裁。



報導稱，美國《華爾街日報》報導提到的伊朗回應在一些重要方面與事實不符，尤其是核問題相關內容。伊朗的回應強調必須通過政治諒解達成協議，立即結束戰爭、確保不再對伊朗發動攻擊，且美國必須取消制裁。此外，伊朗的回應還涉及如果美國兌現某些承諾，伊朗對霍爾木茲海峽管控的變化。



新華社援引報導，這名知情人士說，伊朗強調，在簽署初步諒解協議後，美方須立即解除對伊海上封鎖，且在30天內解除對伊石油銷售的制裁。伊朗的回應還包括在雙方達成初步諒解的基礎上美方解凍伊朗資產，以及美方在30天內落實某些措施等。



據《華爾街日報》早先報導，伊朗已就美國為結束戰爭提出的最新方案作出了一份長達數頁的回應。伊朗在回應中提議結束戰事，在美國解除海上封鎖的同時，伊朗逐步開放霍爾木茲海峽，並在接下來的30天內談判核問題。



《華爾街日報》報導稱，伊朗表示願意暫停鈾濃縮活動，但暫停的期限比美國提議的20年時間要短。伊朗還拒絕拆除其核設施。此外，伊朗提議將其部分高濃縮鈾稀釋，並將剩餘部分轉移至第三國，但若談判失敗或美國在後續階段退出協議，第三國須將其歸還伊朗。