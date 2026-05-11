特朗普13日至15日對中國國事訪問

2025年10月30日，國家主席習近平在釜山同美國總統特朗普舉行會晤。（新華社 資料圖片） 中評社香港5月11日電／新華社報導，中國外交部發言人5月11日宣布：應國家主席習近平邀請，美利堅合眾國總統唐納德·特朗普將於5月13日至15日對中國進行國事訪問。



美方也公布特朗普本周訪華行程。白宮副新聞秘書凱利表示，指特朗普將於星期三晚抵達北京，星期四上午出席歡迎儀式，並與國家主席習近平舉行雙邊會談，下午參觀天壇，晚上出席國宴。特朗普星期五返回華盛頓前，會與習近平茶敘，並舉行工作午餐。



今次將會是特朗普第二個總統任期內，以及自2017年以來首次訪華，亦是中美元首六個多月以來首次面對面會晤。凱利表示，特朗普此行重點是重新平衡與中國的關係，優先考慮互惠和公平，恢復美國的經濟獨立性。兩國領導人將會討論航天、農業和能源領域的合作協議。雙方亦正努力建立一個貿易委員會，以管理非敏感產品的貿易，並設立一個投資委員會，作為討論雙邊投資的平台。



路透社引述美國官員表示，預計美中元首將會討論伊朗、台灣、人工智能和核武等議題。而在貿易方面，預料中方將會宣布採購波音飛機、美國農產品及能源產品，兩國亦會商討延長貿易戰休戰協議，包括中國暫緩稀土出口管制措施。