特朗普指責伊朗“拖延、戲弄”美國

中評社香港5月11日電／美國總統特朗普10日指責伊朗幾十年來一直反復“拖延”，“戲弄”美國及其他國家。



特朗普在社交媒體上說，伊朗伊斯蘭共和國成立47年來，一直在“拖延”，讓美國“等待”。



新華社援引報導，特朗普再次猛烈抨擊民主黨籍前總統奧巴馬和拜登對伊政策，把任內與伊朗達成核協議的奧巴馬稱為“冤大頭”，稱拜登比奧巴馬更糟。



據伊朗媒體10日早些時候報導，伊朗已向巴基斯坦調解方正式提交了對美國旨在結束戰爭的最新方案的回應，聚焦於結束戰爭以及波斯灣和霍爾木茲海峽的海上安全問題。