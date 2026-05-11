泰國前總理他信獲假釋出獄

中評社香港5月11日電／泰國前總理他信·西那瓦11日上午獲假釋，從曼谷空炳中央監獄出獄。



他信走出監獄大門時，他信女兒、前總理佩通坦等家人前來迎接並與其擁抱。他信和家人向泰國國旗致敬，感謝在場“紅衫軍”的支持，隨後坐車離開。



新華社報導，上千名來自泰國各地的“紅衫軍”10日起就在監獄外張貼海報、搭建帳篷，迎接他信出獄。11日他信出獄時，人群響起歡呼聲。



泰媒報導，他信將在其位於曼谷的一處住所完成剩餘4個月的假釋期。在9月9日正式獲釋前，他信需佩戴電子監控設備、接受假釋監管、按期向監管部門報到、不得出國，直至服滿刑期。



泰國司法部假釋委員會4月29日召開會議，允許他信於5月11日獲得假釋。他信在5月10日服刑滿8個月，達到假釋條件。



現年76歲的他信自2001年起任泰國總理，2006年因軍事政變下台，此後長期流亡海外。2023年8月22日，他信返回泰國並獲刑8年。但他信在入獄第一天就被轉送至警察總醫院住院治療。之後獲泰國王特赦，刑期減至1年。住院6個月後，他信於2024年2月獲得假釋。這引發外界關於其是否真正服完刑期的爭議。



2025年9月9日，泰國最高法院政治職務人員刑事案件庭裁定，他信在警察總醫院以住院代替服刑違法、無效，判決他信即日起入獄重新服刑一年。他信當天再次入獄。